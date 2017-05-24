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    В главное управление МВД назначен новый начальник

    Полковник полиции назначен на новую должность

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произошло новое назначение.

    Как передает Report, полковник полиции Джанполад Даанов освобожден от должности начальника следственного отдела Управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел и назначен заместителем начальника Главного управления следствия и дознания МВД.

    Отметим, что прежний начальник Главного управления следствия и дознания МВД Теймур Гаджиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отделения полиции Зардабского района.

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