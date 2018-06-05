В Геранбое сдана в эксплуатацию подстанция "Делимамедли"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Геранбойском районе подстанции "Делимамедли" напряжением 110/35/10 киловольт 2х40 МВа, где установлены 2 трансформатора мощностью 40 мегавольт ампер.

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев проинформировал главу государства о подстанции.

Было отмечено, что расширение и основательная реконструкция данной подстанции позволяют полностью сформировать качественное, бесперебойное и непрерывное энергоснабжение района. Посредством подстанции "Делимамедли" осуществляется энергоснабжение города Делимамедли и прилегающих к нему 21 населенного пункта, в том числе 35/10-киловольтных подстанций "Азад" и "Алыушагы", расположенных вдоль воздушной линии "Азад" на 35 киловольт. Сооруженная на подстанции 110-киловольтная открытая распределительная установка оснащена 7 элегазовыми выключателями современного типа. Кроме того, на подстанции сооружены закрытая распределительная установка современного типа на 35 киловольт, имеющая 8 фидер-выходов, закрытая распределительная установка современного типа на 10 киловольт, имеющая 33 фидер-выхода и состоящая из 4 входов, 2 секций. Подстанция оснащена электронными системами релейной защиты и автоматики, отвечающими современным стандартам, и подключена к диспетчерской системе SCADА. Для ограничения коротких замыканий на подстанции "Делимамедли" на 10-киловольтной стороне обоих трансформаторов на 40 МВа дополнительно сооружены 6 реакторов по 2500 амперов каждый. Питаясь путем двухконтурного разветвления от двухконтурной воздушной линии "Гянджа-1" на 110 киловольт и воздушной линии "Гянджа-2" на 110 киловольт, подстанция обеспечивает энергией 2 воздушные линии на 35 киловольт. Кроме того, именно с подстанции "Делимамедли" протянуты воздушные линии "Кюрекчай" и "Азад" на 35 киловольт, "Агамалыоглу", "Низами", "Фахралы", "Гейнуен", "Ферма", "Самедабад", "Хойлу", "Бахчакюрд", "Памбыг завод", "IV Субартезиан" и "Газахлар" на 10 киловольт. Посредством протянутых с данной подстанции 10-киловольтных воздушных линий обеспечивается энергоснабжение 8 тысяч абонентов.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о 110/35/10-киловольтной подстанции "Кюрекчай". Было отмечено, что эта подстанция, находящаяся в эксплуатации с 1947 года, полностью реконструирована. На подстанции "Кюрекчай", осуществляющей энергоснабжение важных социальных и производственных объектов в городе Геранбой, установлены два трансформатора мощностью 40 МВа, 5 комплектов элегазовых выключателей современного типа на 110 киловольт, современный центр управления, сооружены закрытые распределительные установки на 35 и 10 киловольт и 34 гнезда. В целом, посредством подстанции "Кюрекчай" электроэнергией обеспечиваются 20 тысяч абонентов – более 100 тысяч человек.

Глава государства ввел в действие подстанцию.