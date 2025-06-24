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В Геранбое на новом производственном объекте 200 человек обеспечены постоянными рабочими местами 

В Геранбое на новом производственном объекте 200 человек обеспечены постоянными рабочими местами  15:58
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 16:33
В Геранбое на новом производственном объекте 200 человек обеспечены постоянными рабочими местами 

В Азербайджане создаются современные промышленные предприятия и новые производственные площади, увеличивается доля местной продукции для удовлетворения внутреннего спроса, расширяются возможности экспорта. Недавно введенный в эксплуатацию в Геранбойском районе завод по производству строительных материалов ЗАО Konstralab Industries также послужит укреплению экономического потенциала и повышению занятости.

Как сообщает корреспондент Report из Евлаха, об этом журналистам заявил учредитель ЗАО Konstralab Industries Орхан Гулузаде в ходе медиатура в Геранбойский район.

Он отметил, что созданный в селе Газанбулаг завод по производству гипсокартона, облицовочных гипсовых изделий оснащен современным оборудованием.

"Годовая мощность предприятия составит 10 млн квадратных метров гипсокартона и 150 тысяч тонн сухой смеси на основе гипса, продукция будет реализовываться как на местном рынке, так и за рубежом. Ввод предприятия в строй обеспечило занятость 200 человек. Основное сырье, используемое в производстве - местный гипсовый камень - будет поставляться с месторождений в различных регионах Азербайджана. На следующем этапе планируется построить линии по производству кальцита и перлита, что приведет к снижению себестоимости продукции", - сказал Гулузаде.

По его словам, общая площадь предприятия - 5 га, инвестиционная стоимость - 33 млн манатов:

"Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил предприятию льготный кредит в размере 3,9 млн манатов. Благодаря документу по поощрению инвестиций, выданному Министерством экономики, предприятие сэкономило 900 тыс. манатов на импортируемое им оборудование".

Напомним, что 23 июня президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGoranboyda yeni yaradılan istehsal müəssisəsində 200 nəfər daimi işlə təmin edilib

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