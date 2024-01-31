В Генпрокуратуре состоялась встреча с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами в Азербайджане

31 января состоялась встреча первого заместителя генерального прокурора Эльчина Мамедова с делегацией во главе с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Оуэном Мерфи.

31 января состоялась встреча первого заместителя генерального прокурора Эльчина Мамедова с делегацией во главе с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Оуэном Мерфи.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Говоря о работе, проделанной с целью проведения намеченных на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов в свободной и демократической обстановке волеизъявления избирателей, Э. Мамедов подробно проинформировал о задачах, стоящих перед органами прокуратуры в случае нарушения избирательного законодательства.

Руководитель миссии БДИПЧ в свою очередь подчеркнул важность своевременной правовой оценки жалоб, связанных с выборами, а также высоко оценил работу Центральной избирательной комиссии и органов прокуратуры в сфере просвещения.

Затем стороны провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.