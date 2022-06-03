В Генпрокуратуре прошла презентация программ "Электронное уголовное дело" и "Электронная карта преступлений"

В административном здании Генеральной прокуратуры прошла презентация программ "Электронное уголовное дело" и "Электронная карта преступлений".

В административном здании Генеральной прокуратуры прошла презентация программ "Электронное уголовное дело" и "Электронная карта преступлений".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и структур, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

Начальник управления криминалистики и информационных технологий прокуратуры Мурад Дадашов проинформировал участников о внедрении современных информационных технологий.

Было отмечено, что программа представляет собой внутреннюю сеть, не имеющую глобального выхода. Было отмечено, что посредством программы прокуроры смогут входить только в дела в своем производстве.

В дела в общей системе смогут входить управление, районные прокуроры, генпрокурор и его заместители.