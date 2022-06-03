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В Генпрокуратуре прошла презентация программ "Электронное уголовное дело" и "Электронная карта преступлений"

В Генпрокуратуре прошла презентация программ "Электронное уголовное дело" и "Электронная карта преступлений" В административном здании Генеральной прокуратуры прошла презентация программ "Электронное уголовное дело" и "Электронная карта преступлений".
Внутренняя политика
3 июня 2022 г. 11:56
В Генпрокуратуре прошла презентация программ Электронное уголовное дело и Электронная карта преступлений

В административном здании Генеральной прокуратуры прошла презентация программ "Электронное уголовное дело" и "Электронная карта преступлений".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и структур, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

Начальник управления криминалистики и информационных технологий прокуратуры Мурад Дадашов проинформировал участников о внедрении современных информационных технологий.

Было отмечено, что программа представляет собой внутреннюю сеть, не имеющую глобального выхода. Было отмечено, что посредством программы прокуроры смогут входить только в дела в своем производстве.

В дела в общей системе смогут входить управление, районные прокуроры, генпрокурор и его заместители.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluqda “Elektron cinayət işi” və “Elektron cinayət xəritəsi” proqramlarının təqdimatı olub

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