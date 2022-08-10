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В Генпрокуратуре прошла конференция по вопросам свободы медиа

В Генпрокуратуре прошла конференция по вопросам свободы медиа В Генеральной прокуратуре Азербайджана прошла конференция на тему "Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и растущего влияния социальных сетей".
Внутренняя политика
10 августа 2022 г. 11:04
В Генпрокуратуре прошла конференция по вопросам свободы медиа

В Генеральной прокуратуре Азербайджана прошла конференция на тему "Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и растущего влияния социальных сетей".

Как сообщает Report, в конференции, организованной с целью улучшения информационной среды в Азербайджане и предотвращения распространения недостоверной и сомнительной информации, приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, а также руководители СМИ, представители вузов и неправительственных организаций.

Выступая на конференции, генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что Азербайджан присоединился ко всем конвенциям в области медиа: "Сегодня осуществлены все необходимые меры для развития медиа. СМИ играют значимую роль в обществе. Президент уделяет особое внимание медиа и ежедневно интересуется их деятельностью".

В ходе конференции обсуждались принципы и результаты применения актов о мерах прокурорского воздействия за нарушения закона в сфере медиа, а также обсуждались существующие проблемы в практике применения правил профессионального поведения журналистов в последнее время.

На мероприятии состоялся плодотворный обмен мнениями, озвучены предложения, отмечено, что такие мероприятия содействуют прогрессу в вопросе правильного обмена информацией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluqda media azadlığı ilə bağlı konfrans keçirilir

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