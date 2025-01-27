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В Генпрокуратуре проходит расширенное заседание коллегии

В Генпрокуратуре проходит расширенное заседание коллегии В Генеральной прокуратуре проходит расширенное заседание коллегии, на котором будут рассмотрены итоги работы органов прокуратуры в области борьбы с преступностью, следственной деятельности и прокурорского надзора за прошлый год, а также определены задачи
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 09:47
В Генпрокуратуре проходит расширенное заседание коллегии

В Генеральной прокуратуре проходит расширенное заседание коллегии, на котором будут рассмотрены итоги работы органов прокуратуры в области борьбы с преступностью, следственной деятельности и прокурорского надзора за прошлый год, а также определены задачи на предстоящий период.

Как сообщает Report, в заседании принимают участие руководящие лица Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, Республиканской военной прокуратуры, прокуратур Нахчыванской АР и города Баку, районные (городские) и территориальные военные прокуроры.

На расширенном заседании коллегии выступил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он предоставил информацию о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.

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Версия на английском языке ФотоExpanded board meeting underway at Prosecutor General's Office of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluqda geniş kollegiya iclası keçirilir

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