В Генпрокуратуре проходит расширенное заседание коллегии

В Генеральной прокуратуре проходит расширенное заседание коллегии, на котором будут рассмотрены итоги работы органов прокуратуры в области борьбы с преступностью, следственной деятельности и прокурорского надзора за прошлый год, а также определены задачи

В Генеральной прокуратуре проходит расширенное заседание коллегии, на котором будут рассмотрены итоги работы органов прокуратуры в области борьбы с преступностью, следственной деятельности и прокурорского надзора за прошлый год, а также определены задачи на предстоящий период.

Как сообщает Report, в заседании принимают участие руководящие лица Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, Республиканской военной прокуратуры, прокуратур Нахчыванской АР и города Баку, районные (городские) и территориальные военные прокуроры.

На расширенном заседании коллегии выступил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он предоставил информацию о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.