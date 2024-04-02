В Генпрокуратуре проходит конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели"

В Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

В Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

Как сообщает Report, в рамках конференции будет подписан документ между Генпрокуратурой и Счетной палатой Азербайджана.

В мероприятии принимают участие заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров, генпрокурор Кямран Алиев, заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Гюндуз Керимов, омбудсмен Сабина Алиева, министр юстиции Фарид Ахмедов, председатель Верховного суда Инам Керимов, заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверен Исмаилов, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.