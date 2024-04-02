О нас

В Генпрокуратуре проходит конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели"

В Генпрокуратуре проходит конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели" В Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".
Внутренняя политика
2 апреля 2024 г. 10:54
В Генпрокуратуре проходит конференция на тему Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели

В Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит конференция на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

Как сообщает Report, в рамках конференции будет подписан документ между Генпрокуратурой и Счетной палатой Азербайджана.

В мероприятии принимают участие заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров, генпрокурор Кямран Алиев, заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Гюндуз Керимов, омбудсмен Сабина Алиева, министр юстиции Фарид Ахмедов, председатель Верховного суда Инам Керимов, заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверен Исмаилов, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluqda “Rəqəmsal cinayət prosesi: müasir çağırışlar və hədəflər” mövzusunda konfrans keçirilir

Самое читаемое

В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций
26 марта 2024 г. 20:59
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
27 марта 2024 г. 10:23
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi