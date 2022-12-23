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В Генпрокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение

В Генпрокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение В Генеральной прокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение.
Внутренняя политика
23 декабря 2022 г. 14:43
В Генпрокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение

В Генеральной прокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, об этом сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев, подписавший соответствующий приказ.

Приказом старший помощник генерального прокурора Махир Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен исполняющим обязанности начальника управления по контролю за исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и пограничной службы Генеральной прокуратуры.

Махир Аббасов ранее работал в Военной прокуратуре Физули, а затем долгое время был государственным обвинителем.

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Версия на азербайджанском языке Əvvəllər Hərbi Prokurorluqda işləyən şəxs İdarə rəisi təyin olunub

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