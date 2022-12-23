В Генпрокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение

В Генеральной прокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, об этом сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев, подписавший соответствующий приказ.

Приказом старший помощник генерального прокурора Махир Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен исполняющим обязанности начальника управления по контролю за исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и пограничной службы Генеральной прокуратуры.

Махир Аббасов ранее работал в Военной прокуратуре Физули, а затем долгое время был государственным обвинителем.