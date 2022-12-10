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В Генеральной прокуратуре состоялась церемония почтения памяти Гейдара Алиева

В Генеральной прокуратуре состоялась церемония почтения памяти Гейдара Алиева 10 декабря в Генеральной прокуратуре состоялась церемония почтения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 декабря 2022 г. 17:30
В Генеральной прокуратуре состоялась церемония почтения памяти Гейдара Алиева

10 декабря в Генеральной прокуратуре состоялась церемония почтения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, перед мероприятием руководство Генпрокуратуры почтило на Аллее почетного захоронения вечную память гениальной личности, возложило цветы к его могиле.

Была также почтена светлая память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Выступивший на мероприятии генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что Гейдар Алиев, еще при жизни достойно справившись с миссией созидания и спасения, в результате беспримерных заслуг, мудрости, дальновидности, самоотверженного труда добился сегодняшних показателей развития нашей страны.

Было отмечено, что в результате усилий великого лидера в советское время были предприняты серьезные шаги для формирования здоровой нравственной среды в правоохранительных органах, борьбы с преступностью.

Выступая на мероприятии, начальник управления по защите государственного обвинения Орхан Исаев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев с особым вниманием относился ко всем вопросам государственного строительства и управления, уделял внимание деятельности и развитию каждой структуры. Он отметил исключительные заслуги великого лидера в развитии судебно-правовой системы, рассказал о важности проводимых реформ на пути построения правового государства.

В завершение главный прокурор Кямран Алиев сказал, что сотрудники прокуратуры всегда будут придерживаться идей Гейдара Алиева, мобилизуют все усилия для защиты государственной независимости и национальных интересов.

В заключение состоялся показ фильма об общенациональном лидере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluqda ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

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