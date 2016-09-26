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    В Гейчае среди избирателей трое старше 100 лет

    За процессом голосования следят местные наблюдатели и представители оппозиционных партий

    Гейчай. 26 сентября. REPORT.AZ/ Жители Гейчая проявляют активность в процессе голосования.

    Как сообщает ширванское бюро Report, голосование организовано на 43 избирательных участках Гейчайской окружной избирательной комиссии (ОИК) № 88.

    Для наблюдения за процессом голосования установлено 5 веб-камер.

    Согласно информации на 10:00, полученной из ОИК, где насчитывается 40 900 избирателей, на выборах уже приняли участие 5 342 человека, что составляет 13,6%.

    За процессом голосования наблюдают 435 человек и представители оппозиционных партий. Каких-либо нарушений или жалоб не зарегистрировано.

    Трое избирателей по данному избирательному округу старше 100 лет. Для них во вторую половину дня отправят переносные ящики для голосования. 

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