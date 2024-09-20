В Гедабеке простились с шехидом Первой Карабахской войны Билалом Гахрамановым

В Гедабекском районе простились с шехидом Первой Карабахской войны Билалом Гахраман оглу Гахрамановым, считавшимся пропавшим без вести.

В Гедабекском районе простились с шехидом Первой Карабахской войны Билалом Гахраман оглу Гахрамановым, считавшимся пропавшим без вести.

Как сообщает западное бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Гедабеке.

В похоронах приняли участие родственники шехида, представители Гедабекской районной администрации, правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Билал Гахраман оглы Гахраманов родился 1 июня 1970 года. Он пропал без вести 4 января 1994 года в направлении села Гаракенд Агдамского района. Останки шехида были обнаружены в селе Дехраз Шушинского района.