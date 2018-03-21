В газете "Азербайджан" состоялась жеребьевка в связи с бесплатной агитацией кандидатов в президенты

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Начался один из главных этапов избирательного марафона в связи с президентскими выборами – избирательная агитация.
Как сообщает Report, агитация начинается за 23 дня до голосования и приостанавливается за 24 часа до него.
В официальной газете «Азербайджан» отведено бесплатное место для агитации кандидатов. Согласно законодательству, им отведено 8 тыс. кВ.см, т.е. 4 страницы.
Для уточнения последовательности размещения на страницах издания агитационных материалов была проведена жеребьевка.
Редактор отдела парламента и политики издания, руководитель группы подготовки к президентским выборам Ихтияр Гусейнли сообщил, что деятельность издания в агитационной кампании основана согласно Избирательному кодексу и правилам ЦИК в связи с проведением предвыборной агитации в СМИ.
По его словам, в рамках 3 агитационных недель материалы 8 кандидатов будут издаваться в воскресном номере газеты.
С участие полномочных представителей кандидатов была проведена жеребьевка распределения материалов на страницах издания от 25 марта, 1 и 8 апреля.
Последовательность приведена ниже:
1. Сардар Мамедов
2. Ильхам Алиев
3.Гудрат Гасангулиев
4. Захид Орудд
5. Араз Ализаде
6. Фарадж Гулиев
7. Рази Нуруллаев
8. Хафиз Гаджиев
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