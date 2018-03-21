В газете "Азербайджан" состоялась жеребьевка в связи с бесплатной агитацией кандидатов в президенты

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Начался один из главных этапов избирательного марафона в связи с президентскими выборами – избирательная агитация.

Как сообщает Report, агитация начинается за 23 дня до голосования и приостанавливается за 24 часа до него.

В официальной газете «Азербайджан» отведено бесплатное место для агитации кандидатов. Согласно законодательству, им отведено 8 тыс. кВ.см, т.е. 4 страницы.

Для уточнения последовательности размещения на страницах издания агитационных материалов была проведена жеребьевка.

Редактор отдела парламента и политики издания, руководитель группы подготовки к президентским выборам Ихтияр Гусейнли сообщил, что деятельность издания в агитационной кампании основана согласно Избирательному кодексу и правилам ЦИК в связи с проведением предвыборной агитации в СМИ.

По его словам, в рамках 3 агитационных недель материалы 8 кандидатов будут издаваться в воскресном номере газеты.

С участие полномочных представителей кандидатов была проведена жеребьевка распределения материалов на страницах издания от 25 марта, 1 и 8 апреля.

Последовательность приведена ниже:

1. Сардар Мамедов

2. Ильхам Алиев

3.Гудрат Гасангулиев

4. Захид Орудд

5. Араз Ализаде

6. Фарадж Гулиев

7. Рази Нуруллаев

8. Хафиз Гаджиев