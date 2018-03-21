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    В газете "Азербайджан" состоялась жеребьевка в связи с бесплатной агитацией кандидатов в президенты

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Начался один из главных этапов избирательного марафона в связи с президентскими выборами – избирательная агитация.

    Как сообщает Report, агитация начинается за 23 дня до голосования и приостанавливается за 24 часа до него.

    В официальной газете «Азербайджан» отведено бесплатное место для агитации кандидатов. Согласно законодательству, им отведено 8 тыс. кВ.см, т.е. 4 страницы.

    Для уточнения последовательности размещения на страницах издания агитационных материалов была проведена жеребьевка.

    Редактор отдела парламента и политики издания, руководитель группы подготовки к президентским выборам Ихтияр Гусейнли сообщил, что деятельность издания в агитационной кампании основана согласно Избирательному кодексу и правилам ЦИК в связи с проведением предвыборной агитации в СМИ.

    По его словам, в рамках 3 агитационных недель материалы 8 кандидатов будут издаваться в воскресном номере газеты.

    С участие полномочных представителей кандидатов была проведена жеребьевка распределения материалов на страницах издания от 25 марта, 1 и 8 апреля.

    Последовательность приведена ниже:

    1. Сардар Мамедов

    2. Ильхам Алиев

    3.Гудрат Гасангулиев

    4. Захид Орудд

    5. Араз Ализаде

    6. Фарадж Гулиев

    7. Рази Нуруллаев

    8. Хафиз Гаджиев

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