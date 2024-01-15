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В газете "Азербайджан" прошла жеребьевка для публикации агитационных материалов кандидатов

В газете "Азербайджан" прошла жеребьевка для публикации агитационных материалов кандидатов В редакции официальной государственной газеты "Азербайджан" прошла жеребьевка по определению очередности размещения бесплатных агитационных материалов кандидатов в президенты.
Внутренняя политика
15 января 2024 г. 14:45
В газете Азербайджан прошла жеребьевка для публикации агитационных материалов кандидатов

В редакции официальной государственной газеты "Азербайджан" прошла жеребьевка по определению очередности размещения бесплатных агитационных материалов кандидатов в президенты.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали полномочные представители зарегистрированных кандидатов.

Для публикации на бесплатной основе агитационных материалов кандидатов газета выделит 14 000 кв.см площади, то есть 7 страниц в неделю. Агитационные материалы 7 кандидатов будут публиковаться в воскресных выпусках газеты в течение трех предвыборных недель.

В газете "Азербайджан" также будет публиковаться информация о встречах, выступлениях и других агитационных мероприятиях кандидатов. Вся информация будет публиковаться на бесплатной основе и с соблюдением принципов равенства.

По итогам жеребьевки, последовательность публикации агитационных материалов в газете была определена следующим образом:

1. Кандидат от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;

2. Независимый кандидат Фуад Алиев;

3. Кандидат от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;

4. Независимый кандидат Захид Орудж;

5. Кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;

6. Кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев;

7. Кандидат от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

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