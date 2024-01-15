В газете "Азербайджан" прошла жеребьевка для публикации агитационных материалов кандидатов

В редакции официальной государственной газеты "Азербайджан" прошла жеребьевка по определению очередности размещения бесплатных агитационных материалов кандидатов в президенты.
Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали полномочные представители зарегистрированных кандидатов.
Для публикации на бесплатной основе агитационных материалов кандидатов газета выделит 14 000 кв.см площади, то есть 7 страниц в неделю. Агитационные материалы 7 кандидатов будут публиковаться в воскресных выпусках газеты в течение трех предвыборных недель.
В газете "Азербайджан" также будет публиковаться информация о встречах, выступлениях и других агитационных мероприятиях кандидатов. Вся информация будет публиковаться на бесплатной основе и с соблюдением принципов равенства.
По итогам жеребьевки, последовательность публикации агитационных материалов в газете была определена следующим образом:
1. Кандидат от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;
2. Независимый кандидат Фуад Алиев;
3. Кандидат от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;
4. Независимый кандидат Захид Орудж;
5. Кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;
6. Кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев;
7. Кандидат от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.