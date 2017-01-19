В газете "Ajara PS" опубликована статья о трагедии 20 Января

Батуми. 19 января. REPORT.AZ/ В издающей в Батуми и обладающей широкой читательской аудиторией газете "Ajara PS" опубликована статья о трагедии 20 Января.

Как сообщает грузинское бюро Report, в статье генконсула Азербайджана в Батуми Рашада Исмаилова говорится, что события 20 Января являются не только кровавой трагедией для Азербайджана, но и героической страницей в истории нашего народа.

В статье говорится, что в ту кровавую ночь азербайджанский народ, вставший на борьбу за свободу и освобождение территорий от армянских оккупантов, подвергся беспощадной резне со стороны тоталитарного советского режима.

Далее автор пишет, что несмотря на все угрозы и опасность, общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил с открытым протестом против советского руководства, придя в представительство Азербайджана в Москве.

Отмечается, что политическая и правовая оценка трагедии 20 Января была дана лишь после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева.