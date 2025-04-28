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Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахе, его состояние стабильное - ОБНОВЛЕНО

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахе, его состояние стабильное - ОБНОВЛЕНО 13:08
Внутренняя политика
28 апреля 2025 г. 14:00
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахе, его состояние стабильное - ОБНОВЛЕНО

Состояние сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине противопехотной мине в селе Гызылгаджилы Газахского района, стабильное.

Об этом Report сообщили в TƏBIB.

Отмечается, что 28 апреля около 09:45 мужчина, получивший ранения в результате подрыва на мине, был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Газахской районной центральной больницы.

Мужчине (1985 года рождения), у которого диагностированы рваные раны тканей области вокруг глаз, в области лба и носа, после оказания необходимой медицинской помощи был помещен в хирургическое отделение медицинского учреждения, его состояние оценивается как стабильное.

13:17

Минный инцидент произошел 28 апреля на территории села Гызылгаджилы Газахского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По данным агентства, при исполнении служебных обязанностей сотрудник Агентства Пашаев Эльнур Орудж оглу (1985 г.р.), пострадал при подрыве на противопехотной мины. В результате происшествия он получил легкие ранения различных частей тела.

Пострадавший был эвакуирован в районную центральную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что село Гызылгаджилы Газахского района долгие годы находилось под армянской оккупацией, вернулось под контроль Азербайджана в мае 2024 года. В настоящее время ANAMA  проводит в селе операции по разминированию. 

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Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın əməkdaşı Qazaxda minaya düşüb, xəsarət alanın vəziyyəti stabildir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ANAMA employee injured in mine explosion in Gazakh

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