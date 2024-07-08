В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников

В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников.

В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников.

Как сообщает западное бюро Report, выступая на церемонии открытия проректор по стратегии и развитию Университета ADA Вафа Каздал отметила, что количество образовательных программ в Газахском центре растет.

"В нашем центре, наряду с программами магистратуры и сертификации, с сегодняшнего дня действует летний лагерь для школьников", - сказала она.

По ее словам, в летнем лагере будут обучаться школьники из Шамкирского, Товузского, Агстафинского и Газахского районов, дети шехидов и гази.

Одной из основных целей организации лагеря является привить детям знания и навыки в вопросе защиты окружающей среды, сказала она.

Летний лагерь продлится пять дней. Для детей будет организована интересная и увлекательная образовательная программа.