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В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников

В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников.
Внутренняя политика
8 июля 2024 г. 14:02
В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников

В Газахском центре Университета ADA открылся первый летний лагерь для школьников.

Как сообщает западное бюро Report, выступая на церемонии открытия проректор по стратегии и развитию Университета ADA Вафа Каздал отметила, что количество образовательных программ в Газахском центре растет.

"В нашем центре, наряду с программами магистратуры и сертификации, с сегодняшнего дня действует летний лагерь для школьников", - сказала она.

По ее словам, в летнем лагере будут обучаться школьники из Шамкирского, Товузского, Агстафинского и Газахского районов, дети шехидов и гази.

Одной из основных целей организации лагеря является привить детям знания и навыки в вопросе защиты окружающей среды, сказала она.

Летний лагерь продлится пять дней. Для детей будет организована интересная и увлекательная образовательная программа.

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Версия на азербайджанском языке Vəfa Kazdal: ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində təhsil proqramlarının sayı artır

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