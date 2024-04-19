В Газахе с радостью восприняли новость об освобождении четырех сел района

Жители Газаха с большой радостью восприняли новость о возвращении сел Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы, которые много лет находились под армянской оккупацией.

Жители Газаха с большой радостью восприняли новость о возвращении сел Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы, которые много лет находились под армянской оккупацией.

Как передает корреспондент западного бюро Report , группа местных жителей организовала автопробег по случаю этого исторического события. Автомобили с флагами Азербайджана проехались по основным улицам и проспектам Газаха.

Жители выразили особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за очередной успех Азербайджана.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

В ходе заседания комиссии согласовали ряд вопросов, в том числе возвращение азербайджанской стороне четырех ранее оккупированных сел Газахского района.