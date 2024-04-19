В Газахе с радостью восприняли новость об освобождении четырех сел района

Жители Газаха с большой радостью восприняли новость о возвращении сел Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы, которые много лет находились под армянской оккупацией.
Как передает корреспондент западного бюро
Жители выразили особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за очередной успех Азербайджана.
Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.
В ходе заседания комиссии согласовали ряд вопросов, в том числе возвращение азербайджанской стороне четырех ранее оккупированных сел Газахского района.