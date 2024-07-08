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В Газахе проходит летний лагерь "Год солидарности во имя зеленого мира" для школьников

В Газахе проходит летний лагерь "Год солидарности во имя зеленого мира" для школьников
Внутренняя политика
8 июля 2024 г. 14:16
В Газахе проходит летний лагерь Год солидарности во имя зеленого мира для школьников

В Газахе организован летний лагерь "Год солидарности во имя зеленого мира"

Университет ADA, Газахский центр Университета ADA и Общественное объединение "Региональное развитие" организовали летний лагерь "Год солидарности во имя зеленого мира" для школьников.

Как сообщает западное бюро Report, в пятидневном лагере принимают участие дети шехидов и ветеранов, обучающиеся в 8-9 классах школ Газахского, Товузского, Агстафинского и Шемкирского районов.

Летний лагерь призван организовать досуг школьников в летние каникулы, обеспечить освоение ими дополнительных знаний и навыков, а также поощрять бережное отношение подростков к окружающей среде. Посетители лагеря также ознакомятся с практическими методами защиты природы и эффективного использования отходов.

В день закрытия лагеря, 12 июля, участникам будут вручены сертификаты и подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxda məktəblilər üçün “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” yay düşərgəsi keçirilir

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