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    В Гахе в процессе голосования приняли участие двое избирателей в возрасте старше 100 лет - ФОТО

    За процессом следят 590 местных наблюдателей

    Гах. 26 сентября. REPORT.AZ/ Всенародное голосование по изменениям в Конституцию Азербайджана в Гахском районе сопровождается активностью избирателей.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, 14 350 избирателей, зарегистрированных в Гахской ОИК №112, проголосовали до 12:00, что составляет 34,1% от общего числа избирателей по данной ОИК.

    В избирательных участках созданы необходимые условия для нормального голосования избирателей.

    Как сообщил сотруднику Report председатель Гахской ОИК №112 Абдукерим Алиев, 942 избирателя впервые воспользуются правом голосования.

    Двое избирателей по данному округу в возрасте старше 100 лет. Один из них утром уже принял участие в голосовании.

    По словам А.Алиева, в 8 избирательных участках установлены веб-камеры.

    За процессом выборов следят 590 местных наблюдателей.  

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