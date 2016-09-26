В Гахе в процессе голосования приняли участие двое избирателей в возрасте старше 100 лет - ФОТО

Гах. 26 сентября. REPORT.AZ/ Всенародное голосование по изменениям в Конституцию Азербайджана в Гахском районе сопровождается активностью избирателей.

Как сообщает северо-западное бюро Report, 14 350 избирателей, зарегистрированных в Гахской ОИК №112, проголосовали до 12:00, что составляет 34,1% от общего числа избирателей по данной ОИК.

В избирательных участках созданы необходимые условия для нормального голосования избирателей.

Как сообщил сотруднику Report председатель Гахской ОИК №112 Абдукерим Алиев, 942 избирателя впервые воспользуются правом голосования.

Двое избирателей по данному округу в возрасте старше 100 лет. Один из них утром уже принял участие в голосовании.

По словам А.Алиева, в 8 избирательных участках установлены веб-камеры.

За процессом выборов следят 590 местных наблюдателей.