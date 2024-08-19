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В Гахе принимаются превентивные меры для защиты от паводков

В Гахе принимаются превентивные меры для защиты от паводков В Гахском районе принимаются превентивные меры по устранения угрозы возможных паводков.
Внутренняя политика
19 августа 2024 г. 02:14
В Гахе принимаются превентивные меры для защиты от паводков

В Гахском районе принимаются превентивные меры по устранения угрозы возможных паводков.

Как сообщает северо-западное бюро Report, для проведения соответствующих работ мобилизована техника местного эксплуатационного управления Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

В настоящее время на реке Кюрмюк и других горных реках района ведутся работы по очистке русла.

Главный инженер управления Туран Шахидов рассказал в беседе с корреспондентом местного бюро Report, что с начала года на реках выполнено более 227 тысяч кубометров земляных работ.

"Наряду с работами по устранению угрозы возможных наводнений и паводков, также регулярно очищаются от ила оросительные каналы. Это способствует нормальной подаче поливной воды на сельскохозяйственные поля. В этом году объем этих работ превысил 100 тыс. кубометров", - уточнил Т.Шахидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda selə qarşı tədbirlər gücləndirilib, dağ çaylarında mühafizə işləri görülür

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