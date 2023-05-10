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В Гахе отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В Гахе отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева В Гахском районе прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 14:59
В Гахе отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В Гахском районе прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, члены семей шехидов и ветераны войны, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Участники мероприятия посетили установленный в центре города памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

Выступившие рассказали о неоценимых заслугах общенационального лидера в истории Азербайджана, его многогранном политическом наследии.

Глава ИВ Гахского района Муса Шекилиев отметил, что общенациональный лидер проявил беспрецедентную самоотверженность в деле создании современного азербайджанского государства.

В конце мероприятия был показан видеоролик, повествующий о жизни и деятельности общенационального лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd olunub

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