В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением

В Гаджигабульском районе пересохло водохранилище, возникли проблемы с орошением в пяти селах.

В Гаджигабульском районе пересохло водохранилище, возникли проблемы с орошением в пяти селах.

Об этом Аранскому бюро Report сообщили жители села.

По их словам, в селах Ранджбар, Губалы Балоглан, Атбулаг, Наваи и Гызылбурун имеется 7,2 тыс. гектаров пахотных земель.

Жители сообщили, что хотя ежегодно 3,2 тыс. гектаров этой территории засеваются зерновыми, 90 процентов урожая погибает от засухи. Жители села заявили, что уже более 5 лет здесь не занимаются земледелием.

Основным занятием населения в указанных населенных пунктах является зерноводство и животноводство. Но, несмотря на то, что каждый год здесь высаживаются зерновые и клевер, проросшие растения погибают от засухи.

По словам жителей, единственной надеждой для орошения сельскохозяйственных угодий было водохранилище Пирсаат. Но в водохранилище, введенном в эксплуатацию 60 лет назад, сейчас нет воды. Это связано с тем, что в последние годы в результате засушливой погоды водохранилище пересохло.

Местные жители заявили, что, несмотря на то, что они уведомили об этом соответствующие органы, их обращения остались безрезультатными.

Жители отметили, что несколько лет назад для бесперебойного водоснабжения Пирсаатского водохранилища были проложены бетонные каналы от реки Куры до озера Гаджигабул. Была даже построена водонасосная станция. Через эту насосную станцию вода должна была перекачиваться в Пирсаатское водохранилище. Но работа осталась незавершенной.

В Управлении оросительных систем Гаджигабульского района Аранскому бюро Report сообщили, что ситуация в указанных селах действительно плачевна: "Хотя несколько лет назад было начато строительство новых линий от Куры к водохранилищу, впоследствии по какой-то причине работы остались незавершенными. Об этом вышестоящие органы проинформированы".

В сообщении также подчеркивается, что в ближайшее время, вероятно, незавершенные строительные работы будут продолжены.