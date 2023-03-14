О нас

В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением

В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением В Гаджигабульском районе пересохло водохранилище, возникли проблемы с орошением в пяти селах.
Внутренняя политика
14 марта 2023 г. 12:57
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением

В Гаджигабульском районе пересохло водохранилище, возникли проблемы с орошением в пяти селах.

Об этом Аранскому бюро Report сообщили жители села.

По их словам, в селах Ранджбар, Губалы Балоглан, Атбулаг, Наваи и Гызылбурун имеется 7,2 тыс. гектаров пахотных земель.

Жители сообщили, что хотя ежегодно 3,2 тыс. гектаров этой территории засеваются зерновыми, 90 процентов урожая погибает от засухи. Жители села заявили, что уже более 5 лет здесь не занимаются земледелием.

Основным занятием населения в указанных населенных пунктах является зерноводство и животноводство. Но, несмотря на то, что каждый год здесь высаживаются зерновые и клевер, проросшие растения погибают от засухи.

По словам жителей, единственной надеждой для орошения сельскохозяйственных угодий было водохранилище Пирсаат. Но в водохранилище, введенном в эксплуатацию 60 лет назад, сейчас нет воды. Это связано с тем, что в последние годы в результате засушливой погоды водохранилище пересохло.

Местные жители заявили, что, несмотря на то, что они уведомили об этом соответствующие органы, их обращения остались безрезультатными.

Жители отметили, что несколько лет назад для бесперебойного водоснабжения Пирсаатского водохранилища были проложены бетонные каналы от реки Куры до озера Гаджигабул. Была даже построена водонасосная станция. Через эту насосную станцию вода должна была перекачиваться в Пирсаатское водохранилище. Но работа осталась незавершенной.

В Управлении оросительных систем Гаджигабульского района Аранскому бюро Report сообщили, что ситуация в указанных селах действительно плачевна: "Хотя несколько лет назад было начато строительство новых линий от Куры к водохранилищу, впоследствии по какой-то причине работы остались незавершенными. Об этом вышестоящие органы проинформированы".

В сообщении также подчеркивается, что в ближайшее время, вероятно, незавершенные строительные работы будут продолжены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda su anbarı quruyub, beş kəndin təsərrüfatında suvarma problemləri yaranıb

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
Председатель общины Западного Азербайджана выступил с заявлением
Председатель общины Западного Азербайджана выступил с заявлением
13 марта 2023 г. 17:54
Обращение Самеда Сеидова к карабахским армянам: Давайте продолжим диалог для светлого будущего
Обращение Самеда Сеидова к карабахским армянам: Давайте продолжим диалог для светлого будущего
13 марта 2023 г. 13:42
Названо количество адвокатов в Азербайджане
Названо количество адвокатов в Азербайджане
13 марта 2023 г. 13:37
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
В Баку состоялось мероприятие под названием Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие
В Баку состоялось мероприятие под названием "Гейдар Алиев 100: жизнь и наследие"
12 марта 2023 г. 13:07
Международный центр Низами Гянджеви подготовил видеоролик об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве
ВидеоМеждународный центр Низами Гянджеви подготовил видеоролик об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве
12 марта 2023 г. 12:27
Экс-президент Сербии: Гейдар Алиев является отцом-основателем современного Азербайджана
Экс-президент Сербии: Гейдар Алиев является отцом-основателем современного Азербайджана
12 марта 2023 г. 12:19
Осман аль-Тувейджри: Отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются
Осман аль-Тувейджри: Отношения между Азербайджаном и ICESCO активно развиваются
12 марта 2023 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi