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    В "Гачгынком" назначен новый пресс-секретарь

    Ровшан Рзаев подписал соответствующий указ

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев произошли новые кадровые назначения.

    Как сообщает Report, председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подписал соответствующий указ, согласно которому, Ибрагим Мирзоев назначен директором Департамента международного сотрудничества, связей с общественностью и пресс-службы.

    Ранее Ибрагим Эльман оглу Мирзоев 1980 г.р. работал в различных органах СМИ, в том числе на AzTV.

    Отметим, что прежний директор Департамента международного сотрудничества, связей с общественностью и пресс-службы Эльчин Гадимов уволен.

    Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым относительно формирования правительства после президентских выборов, Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

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