В Габале завершилось международное соревнование, организованное МЧС в рамках "Года Гейдара Алиева"

В Габале завершились организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана международные соревнования "Молодой спасатель" и общереспубликанский чемпионат "Молодой спасатель и пожарный".

В Габале завершились организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана международные соревнования "Молодой спасатель" и общереспубликанский чемпионат "Молодой спасатель и пожарный".

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, по итогам соревнований, организованных в рамках "Года Гейдара Алиева", состоялась церемония награждения победителей.

В мероприятии приняли участие глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, уполномоченные сотрудники Министерства науки и образования, глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс, дети и другие члены семей шехидов, участники Отечественной войны, представители СМИ и местной общественности.

Помимо Азербайджана в соревнованиях приняли участие команды из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Пакистана.

Отметим, что команды соревновались в таких дисциплинах, как "Полоса препятствий", "Комбинированная пожарная эстафета", "Поисково-спасательные работы", "Презентация команды" и "Стенгазета".

На международном турнире первое место заняла команда Азербайджана, второго места удостоился коллектив из Кыргызстана, первую тройку лидеров замкнула казахстанские спасатели.

В общереспубликанском чемпионате "Молодой спасатель и пожарный" первое место было присуждено команде средней школы села Сабиркенд Ордубадского района, второе место - средней школы №31 города Баку, третье место - команде "Юные борцы" в составе детей шехидов.