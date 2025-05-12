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В Габале прошла конференция, посвященная Гейдару Алиеву и национально-духовным ценностям

В Габале прошла конференция, посвященная Гейдару Алиеву и национально-духовным ценностям 12:51
Внутренняя политика
12 мая 2025 г. 13:19
В Габале прошла конференция, посвященная Гейдару Алиеву и национально-духовным ценностям

В Габале состоялась региональная конференция на тему "Гейдар Алиев и возвращение к национально-духовным ценностям", организованная Госкомитетом по работе с религиозными структурами в рамках "Года Конституции и суверенитета", объявленного в Азербайджане.

Как сообщает северо-западное бюро Report, мероприятие было приурочено к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В нем приняли участие представители госструктур, депутаты, духовенство и религиозные деятели.

На конференции отмечены заслуги Гейдара Алиева в обеспечении прав человека и свобод в Азербайджане, развитии межрелигиозного диалога и сохранении духовных ценностей. Обсуждались также вопросы религиозной свободы и противодействия радикализму.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, проведены тематические панели.

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Версия на английском языке ФотоGabala hosts conference dedicated to Heydar Aliyev and national-spiritual values
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərə həsr olunan konfrans keçirilib

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