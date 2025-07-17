В Фонд возрождения Карабаха пожертвовано более 80 млн манатов в 2024 году

В Фонд возрождения Карабаха пожертвовано более 80 млн манатов в 2024 году

В Фонд возрождения Карабаха в 2024 году пожертвовано в общей сложности 80 млн 286 тыс. 899 манатов.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Отмечается, что Фонд, разместив часть свободных средств в ценные бумаги, получил в 2024 году финансовый (инвестиционный) доход в размере 74 млн 579 тыс. 21 манат.

Полученные финансовые доходы увеличились на 58% по сравнению с показателями 2023 года. В результате доля финансовых доходов в общих доходах Фонда за год выросла с 18,60% до 48,16%.

Таким образом, на 31 декабря 2024 года общий объем активов Фонда увеличился на 9,5% или 140,7 млн манатов, достигнув 1 млрд 617 млн 812 тыс. 902 манатов.

Налог на прибыль Фонда за 2024 год составила 14 млн 596 тыс. 22 маната, что на 5 млн 198 тыс. 877 манатов (55,32%) больше по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что финансовая отчетность Фонда возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит PwC.