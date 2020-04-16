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В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 112 млн манатов

В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом собрано свыше 112 млн манатов

© Report

Обнародована сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Report, на сегодняшний день в Фонд перечислено 112 053 268 манатов. 

Отметим, что указом президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в целях усиления мер борьбы с коронавирусом и принятия превентивных шагов против инфекции. 

Согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова от 11 апреля, был создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. 

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