В Физулинском районе будет пробурено 14 субартезианских скважин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Физулинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, в целях проектирования и бурения 14 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 9 населенных пунктах Физулинского района с населением 15 373 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, выделить Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 980 тысячи манатов.