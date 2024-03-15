В Физули выехал очередной миграционный караван

Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.

Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.

Как передает Report, будут переселены еще 35 семей (151 человек).

В Физули будут переселены из города Баку 23 семьи (94 человека); из города Сумгайыт – 5 семей (20 человек); из Физулинского района – 3 семьи (18 человек); из Бейлаганского района – 2 семьи (12 человек); из Абшеронского района – 1 семья (4 человека); из Имишлинского района – 1 семья (3 человека).

Таким образом, в городе Физули будет обеспечено постоянное проживание 562 семей (2 120 человек).