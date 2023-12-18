В Физули выехал очередной миграционный караван

Очередной миграционный караван выехал сегодня в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Очередной миграционный караван выехал сегодня в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Как передает Report , на данном этапе в родные края отправились 22 семьи в составе 94 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Напомним, что к настоящему времени в городе Физули обеспечено постоянное проживание 380 семей из 1 392 человек.