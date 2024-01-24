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В Физули возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев

В Физули возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 06:25
В Физули возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.

Как сообщает Report, сегодня еще 125 жителей отправились на родные земли из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули возвращаются 30 семей.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 470 семей (1 750 человек).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Qayıdış: Füzuli şəhərinə daha 30 ailə yola salınıb

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