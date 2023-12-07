В Физули возвращаются еще 24 семей бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Физули.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Физули.

Как сообщает Report, сегодня очередной миграционный караван отправился в Физули из Гарадагского района Баку.

В родной город возвращаются 24 семей в составе 77 человек.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность вернуться на родину спустя 30 лет.

На сегодняшний день в городе Физули обеспечено постоянное проживание 332 семей из 1183 человек.