В Физули возвращаются еще 24 семей бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Физули.
Как сообщает Report, сегодня очередной миграционный караван отправился в Физули из Гарадагского района Баку.
В родной город возвращаются 24 семей в составе 77 человек.
В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность вернуться на родину спустя 30 лет.
На сегодняшний день в городе Физули обеспечено постоянное проживание 332 семей из 1183 человек.