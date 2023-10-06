В Физули вернутся еще 114 семей вынужденных переселенцев

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на очередном этапе.

Как сообщили Report в госкомитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), исполнительной власти Физулинского района и общественного совета при госкомитете.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (412 человек). В соответствии с составом семей 45 из них будут обеспечены двухкомнатными, 54 - трехкомнатными и 15 - четырехкомнатными квартирами. Семьи в настоящий момент проживают в местах временного поселения в городах Баку и Сумгайыт, на территории Абшеронского района.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые скоро вернутся в Физули на постоянное место жительства, выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, в кратчайшие сроки отправятся в город Физули.