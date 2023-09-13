В Физули спустя 30 лет похоронен солдат, пропавший без вести в Первой карабахской войне

В Физулинском районе проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны шехидом Шамсаддином Аллахвердиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет в одном из массовых захоронений на освобожденных территориях.

Останки Шамседдина Аллахвердиева, солдата азербайджанской армии, пропавшего без вести в Первой карабахской войне, были захоронены в Физулинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Махмудлу.

В церемонии приняли участие члены семьи и родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

14:43

В Физулинском районе проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны шехидом Шамсаддином Аллахвердиевым, останки которого были найдены спустя 30 лет в одном из массовых захоронений на освобожденных территориях.

Как сообщает карабахское бюро Report, в церемонии прощания принимают участие члены семьи шехида, его родственники, официальные лица и представители общественности.

После церемонии прощания Шамсаддин Аллахвердиев будет похоронен на кладбище села Махмудлу.

Отметим, Аллахвердиев Шамсаддин Аваз оглу родился 1 июля 1971 года в селе Ишыглы Физулинского района.

Ш.Аллахвердиев пропал без вести 27 марта 1993 года в ходе боевых действий в направлении села Джуварлы Физулинского района.

Останки Ш.Аллахвердиева были найдены спустя 30 лет в одном из массовых захоронений, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.