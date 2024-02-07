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В Физули началось голосование в связи с президентскими выборами

В Физули началось голосование в связи с президентскими выборами 08:14
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 08:21
В Физули началось голосование в связи с президентскими выборами

В освобожденном от оккупации Физули началось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает карабахское бюро Report, в городе созданы три новых участка Физулинского избирательного округа № 84.

Всего на участках зарегистрировано 3 619 избирателей.

Местные наблюдатели следят за процессом голосования.

Отметим, что 7 февраля избирательные участки открылись в 8 часов утра, а голосование продлится до 19:00.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке ФотоVoting for presidential elections kicks off in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli şəhərində prezident seçkiləri üzrə səsvermə başlayıb

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