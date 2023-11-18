В Физули будут переселены еще 122 семьи

В жилые кварталы, построенные в Физули в рамках I Государственной программы по Великому возвращению, на очередном этапе будут переселены 122 семьи (461 человек).

В жилые кварталы, построенные в Физули в рамках I Государственной программы по Великому возвращению, на очередном этапе будут переселены 122 семьи (461 человек).

Об этом Report сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В Госкомитете была проведена жеребьевка среди семей, которые будут переселены в город Физули на очередном этапе.

В мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), депутаты Милли Меджлиса, официальные лица органов исполнительной власти освобожденных от оккупации районов, члены Общественного совета при Государственном комитете, представители НПО.

В соответствии с составом семей 47 из них обеспечены двухкомнатными, 58 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в ближайшие дни отправятся в город Физули.