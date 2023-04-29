В фан-зоне Формулы-1 проходит выставка классических автомобилей

28 апреля в Баку стартовало одно из самых престижных спортивных соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Как сообщает Report, в рамках Гран-при Автомобильной Федерацией Азербайджана (АФА) организована выставка классических автомобилей.
В выставке, проходящей в фан-зоне Формулы-1, демонстрируются классические автомобили различного года выпуска.
30 апреля АФА преподнесет болельщикам очередной сюрприз. На треке Формулы-1 будет организован заезд классических автомобилей. В заезде примут участие около 30 автомобилей.