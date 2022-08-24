Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении

"Как вы знаете, 15 января 2021 года мы подали межгосударственную жалобу против Армении. Спустя всего два месяца после Отечественной войны жалоба была представлена в Европейский суд по правам человека".

"Как вы знаете, 15 января 2021 года мы подали межгосударственную жалобу против Армении. Спустя всего два месяца после Отечественной войны жалоба была представлена в Европейский суд по правам человека".

Об этом командированному в Лачынский район корреспонденту Report сказал полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

"В настоящее время рассматривается обоснованность жалобы. Осенью Азербайджан и Армения должны представить в Европейский суд свои материалы по этому поводу. Но мы не ограничились подачей только этой жалобы. Потому что после каждого происходящего события мы обновляли его. После Отечественной войны на минах подорвались десятки мирных жителей и военных, в связи с чем мы также подали жалобы".