​В Европейский суд поступило обращение по поводу Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Общественного объединения "Центр правовых реформ в Азербайджане" прошло мероприятие по защите прав Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых армянами в заложники на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана.

Как сообщает Report, на конференции приняли участие члены семей заложников.

Председатель объединения Анар Багиров заявил, что этот вопрос находится в центре внимания общественности страны. По его словам, армяне нарушают нормы международного права: "ООН признает оккупированные армянами земли территориями Азербайджана. Каждый гражданин имеет право свободно перемещаться на своей территории. Наших соотечественников назвали "диверсантами". Если они совершили диверсию, почему их деяния не нашли отражения в судебных документах? Если кто-то посещает родные земли, он считается диверсантом? Это доказывает незаконность действий армян".

А.Багиров рассказал о проводимых в этом направлении работах: "Мы делаем все для их освобождения. Мы обратились в Европейский суд по правам человека. Как правило, при обращении в Европейский суд принятие заявления к производству и процедуры рассмотрения занимают много времени. Мы учли это и подчеркнули необходимость скорейшего рассмотрения заявления. Наше обращение поступило в суд 13 января".

Брат находящегося в заложниках у армян Дильгяма Аскерова Сахиб Мусаев назвал суд армян над заложниками "фиктивным": "Их права нарушены. Моему брату 55 лет. Он никогда не работал ни в одном государственном органе. Как он может быть диверсантом?"