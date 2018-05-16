В Европе стартовал ряд мероприятий по случаю 100-летия АДР

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В связи с объявлением в стране президентом Ильхамом Алиевым 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" по случаю 100-летия АДР и празднования данной знаменательной даты внутри страны и за ее пределами в ряде европейских городов, в том числе в Люксембурге, Страсбурге (Франция), Женеве (Швейцария) стартовал ряд мероприятий.

Как сообщает Report, первое мероприятие состоялось в Азербайджанском культурном центре "Карабах" в Люксембурге. Мероприятие с участием представителей дипкорпуса, местных диаспорских организаций объявил открытым посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Фуад Искендеров. Он рассказал об истории создания АДР, его оценке в современное время, успешной внешней и внутренней политике достойного последователя общенационального лидера Гейдара Алиева Ильхама Алиева.

После представитель Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Кямал Дадашов рассказал о путях стремительного развития под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева после восстановления страной независимости в конце ХХ века, нефтяной стратегии, проинформировал о сегодняшнем положении Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, путях развития, национальном бренде страны (SOCAR).

Молодой активист, один из организаторов мероприятия Айдын Ахмедов в своем выступлении рассказал о развитии туризма в Азербайджане, туристическом потенциале страны. Он отметил, что рост в последнее время туристического потока в Азербайджан является результатом реформ в этой области.

Отметим, что стартовавшие 15 мая в Люксембурге мероприятия, 16 мая продолжатся в Страсбурге, 18 мая завершатся в Женеве.