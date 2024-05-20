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В Евлахе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги

В Евлахе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги В Евлахе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 10:49
В Евлахе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги

В Евлахе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги.

Как сообщает Report, 19 мая в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жительницы Евлаха Ляман Шукюровой 1984 года рождения.

В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что женщину на почве семейного конфликта убил ее муж Матлаб Шукюров 1964 года рождения. После убийства жены мужчина нанес себе ножевое ранение.

Шукюров был доставлен в Евлахскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи его задержали в качестве подозреваемого лица.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, проводится предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs tutulub

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