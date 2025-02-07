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В Евлахе простились с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Мамедовым

В Евлахе простились с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Мамедовым В Евлахе завершилась церемония прощания с шехидом Тарланом  Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
7 февраля 2025 г. 13:45
В Евлахе простились с шехидом Первой Карабахской войны Тарланом Мамедовым

В Евлахе завершилась церемония прощания с шехидом Тарланом Мамедовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает западное бюро Report, останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов в городе Евлахе.

В церемонии приняли участие родственники шехида и представители общественности.

Отметим, что Тарлан Фикрет оглы Мамедов родился в 1975 году в городе Евлахе. Он пропал без вести в январе 1994 года в боях в направлении Физулинского района. Мамедов был похоронен как неизвестный шехид на кладбище села Самедабад Имишлинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlaxda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Tərlan Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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