В Евлахе проходит очередная встреча с представителями армянских жителей Карабаха

По приглашению Администрации президента Азербайджанской Республики в городе Евлахе проходит очередная встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана

По приглашению Администрации президента Азербайджанской Республики в городе Евлахе проходит очередная встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает западное бюро Report, центральные власти Азербайджана на встрече представляют ответственный за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Карабахских армян на встрече представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

Представитель российского миротворческого контингента также принимает участие во встрече.