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В Евлахе и Мингячевире наблюдается активность избирателей

В Евлахе и Мингячевире наблюдается активность избирателей В Евлахе и Мингячевире продолжается голосование на муниципальных выборах при высокой активности избирателей.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 11:57
В Евлахе и Мингячевире наблюдается активность избирателей

В Евлахе и Мингячевире продолжается голосование на муниципальных выборах при высокой активности избирателей.

Как сообщает Report, в 52-м Евлахском, 53-м Евлах-Мингячевирском и 54-м Мингячевирском избирательных округах открыты 147 избирательных участков.

По данным, в 52-м округе зарегистрированы 72 кандидата, в 53-м и 54-м округах - по 184 кандидата.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

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Версия на английском языке ФотоHigh voter turnout observed in Azerbaijan's Yevlakh, Mingachevir
Версия на азербайджанском языке ФотоYevlax və Mingəçevirdə də seçici fəallığı müşahidə olunur

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