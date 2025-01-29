В Евлахе и Мингячевире наблюдается активность избирателей

В Евлахе и Мингячевире продолжается голосование на муниципальных выборах при высокой активности избирателей.
Как сообщает Report, в 52-м Евлахском, 53-м Евлах-Мингячевирском и 54-м Мингячевирском избирательных округах открыты 147 избирательных участков.
По данным, в 52-м округе зарегистрированы 72 кандидата, в 53-м и 54-м округах - по 184 кандидата.
Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.
По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.