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В эту субботу в Азербайджане наступит "день тишины"

В эту субботу в Азербайджане наступит "день тишины" Суббота 31 августа накануне парламентских выборов в Азербайджане объявлена "днем тишины".
Внутренняя политика
26 августа 2024 г. 10:02
В эту субботу в Азербайджане наступит день тишины

Суббота 31 августа накануне парламентских выборов в Азербайджане объявлена "днем тишины".

Как сообщает Report, в этот день будет запрещена любая форма предвыборной агитации.

Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания для зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц, а также для политических партий и их блоков, должна завершиться за 24 часа до начала голосования.

Стартовавшая 9 августа кампания завершится в 8 утра 31 августа.

1 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 19:00. В парламентских выборах за 125 мандатов будут бороться 990 кандидатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to observe Day of Silence before snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Bu şənbə Azərbaycanda “sükut günü”dür

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