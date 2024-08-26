В эту субботу в Азербайджане наступит "день тишины"

Суббота 31 августа накануне парламентских выборов в Азербайджане объявлена "днем тишины".

Суббота 31 августа накануне парламентских выборов в Азербайджане объявлена "днем тишины".

Как сообщает Report, в этот день будет запрещена любая форма предвыборной агитации.

Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания для зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц, а также для политических партий и их блоков, должна завершиться за 24 часа до начала голосования.

Стартовавшая 9 августа кампания завершится в 8 утра 31 августа.

1 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 19:00. В парламентских выборах за 125 мандатов будут бороться 990 кандидатов.