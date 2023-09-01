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В этом году в Кяльбаджаре от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 4719 га

В этом году в Кяльбаджаре от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 4719 га В этом году в Кяльбаджарском районе очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 4719 гектаров территории.
Внутренняя политика
1 сентября 2023 г. 14:35
В этом году в Кяльбаджаре от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 4719 га

В этом году в Кяльбаджарском районе очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 4719 гектаров территории.

Как передает Report, об этом сообщили на очередном выездном заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана при Межведомственном центре координационного штаба, которое прошло в Кяльбаджаре.

Представитель Минобороны Азербайджана сообщил, что в общей сложности за год саперами этого ведомства, привлеченными к гуманитарному разминированию, была очищена указанная территория, на которой расположена жилая инфраструктура, участки для реализации проектов по энергетике и экологии.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Kəlbəcərdə 4 719 ha ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib

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