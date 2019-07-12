В этом году в Азербайджане обезврежено 424 преступные группировки

За шесть месяцев этого года 424 преступные группировки были обезврежены на основе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов сказал на расширенном коллегиальном совещании, посвященном осуществленным за 6 месяцев 2019 года в стране мероприятиям по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, и предстоящим задачам.

По словам министра, за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия к уголовной ответственности привлечены 65 человек. Из незаконного оборота изъято 810 кг наркотиков, были выявлены и уничтожены 74 тонны растений, содержащих наркотические средства.