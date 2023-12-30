В этом году в Азербайджане электронные браслеты сняли с более чем 3 тыс. заключенных

В этом году в Азербайджане электронные браслеты сняли с более чем 3 тыс. заключенных

В Азербайджане электронные браслеты применены в общей сложности к 20 тыс. осужденным, из которых к более 4500 в этом году.

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В Азербайджане электронные браслеты применены в общей сложности к 20 тыс. осужденным, из которых к более 4500 в этом году. Об этом в интервью Report заявил начальник Службы пробации Министерства юстиции Азербайджана, государственный советник юстиции III степени Акшин Зиядов. По его словам, в текущем году электронные браслеты были сняты более чем с 3 тыс. граждан в связи с окончанием срока наказания и другими законными основаниями. "Служба пробации со дня основания зарегистрировала около 89 тыс. человек. Среди них более 65 тыс. человек были сняты с учета по предусмотренным законодательством основаниям", - заявил он. С полным текстом интервью с начальником Службы пробации Акшином Зиядовым можно ознакомиться по ссылке. Подпишитесь на наш Telegram канал