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В этом году в Азербайджане электронные браслеты сняли с более чем 3 тыс. заключенных

В этом году в Азербайджане электронные браслеты сняли с более чем 3 тыс. заключенных В Азербайджане электронные браслеты применены в общей сложности к 20 тыс. осужденным, из которых к более 4500 в этом году.
Внутренняя политика
30 декабря 2023 г. 14:20
В этом году в Азербайджане электронные браслеты сняли с более чем 3 тыс. заключенных

В Азербайджане электронные браслеты применены в общей сложности к 20 тыс. осужденным, из которых к более 4500 в этом году.

Об этом в интервью Report заявил начальник Службы пробации Министерства юстиции Азербайджана, государственный советник юстиции III степени Акшин Зиядов.

По его словам, в текущем году электронные браслеты были сняты более чем с 3 тыс. граждан в связи с окончанием срока наказания и другими законными основаниями.

"Служба пробации со дня основания зарегистрировала около 89 тыс. человек. Среди них более 65 тыс. человек были сняты с учета по предусмотренным законодательством основаниям", - заявил он.

С полным текстом интервью с начальником Службы пробации Акшином Зиядовым можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 3000-dən çox məhkumun üzərindən elektron qolbaqlar çıxarılıb

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