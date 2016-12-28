В этом году председатели 132 муниципалитетов привлечены к административной ответственности, в отношении 58 муниципалитетов возбуждено уголовное дело

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Статистика муниципальных актов, поступивших в этом году для рассмотрения в административно-контрольном порядке, превысила прошлогодний показатель на 5.6% и составила более 62 000.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на прошедшем под председательством министра Фикрета Мамедова заседании коллегии министерства юстиции.

Было отмечено, что на основе предложений министерства были изменены или же аннулированы 1 365 муниципальных актов: "Допустившие нарушения председатели 132 муниципалитетов привлечены к административной ответственности. Кроме того, в связи с выявлением в деятельности 58 муниципалитетов более серьезных правонарушений материалы были направлены в следственные органы для придания юридической оценки, была пресечена незаконная попытка выделить земельный участок площадью около 8 360 га".